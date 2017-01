Disney XD 03:55 bis 04:20 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Taschengeld-Zoff USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Bree, Chase und Adam lernen, wie sie mit Hausarbeit Taschengeld verdienen können - nur zu gut, wie sich herausstellt, da sie kurzerhand einen Flohmarkt veranstalten und einige von Tashas und Davenports wertvollen Sachen verkaufen. Währenddessen belügt Leo Davenport, um sich einen neuen Horrorstreifen ansehen zu können, was ihm seine Mutter zuvor verboten hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase) Spencer Boldman (Adam) Tyrel Jackson Williams (Leo) Hal Sparks (Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Will Forte (Eddy) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzalez Drehbuch: Heather Flanders Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 440 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 235 Min. Blues Brothers

Komödie

ZDF 02:40 bis 04:45

Seit 100 Min. stern TV

Magazin

RTL 02:55 bis 04:25

Seit 85 Min.