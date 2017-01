Disney XD 21:55 bis 22:15 Trickserie Disneys American Dragon Feind und Feindesfeinde USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Direktor Rotwood erniedrigt Jake in der Schule, damit Jake seine Beherrschung verliert und der Drache erwacht. Jake widersteht und schreibt sich stattdessen den Frust in einem Online-Tagebuch von der Seele. Er hat bald alle Hände voll damit zu tun, die magische Welt davon zu überzeugen, dass Rotwood zwar ein Ekel ist, aber keine echte Bedrohung darstellt. Die magische Welt hatte Rotwood nämlich aufgrund Jakes Tagebucheinträgen zum Feind Nr. 1 erklärt. Professor Rotwood will Jake endlich als Drachen bloßstellen und startet deshalb in der Schule eine Schmäh-Kampagne gegen ihn. Er hofft, Jake dadurch so zu verunsichern, dass dieser sich aus Versehen als Drache zu erkennen gibt. Der völlig frustrierte Jake richtet einen Internet-Blog ein und macht sich dort Luft. Wider Erwarten wird Jakes Blog tatsächlich - und noch dazu in der magischen Welt - gelesen. Schnell verbreiten sich dort die absurdesten Gerüchte und schon bald heißt es, dass für Rotwoods Ergreifung ein Lösegeld von einer Million Dollar ausgesetzt worden sei. Jake muss den ahnungslosen Rotwood nun vor dessen neuen Feinden retten. Als das nur noch durch die gemeinsam Flucht in die magische Welt möglich zu sein scheint, nimmt Jake Rotwood dort mit hin. Der hält sich anschließend zwar an das gemeinsame Stillschweigeabkommen - startet dann aber einen neuen Versuch, Jake zu entlarven. Dank Jakes weiser Voraussicht hat Rotwood auch damit kein Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Brandon Sawyer Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6