Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 1 Die Achterbahn / Geburtstags(alb)träume USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Phineas und Ferb haben Sommerferien. Sie beschließen, eine Achterbahn zu bauen. Candace ist den beiden auf den Fersen um alles der Mutter zu petzen. Derweil muss Perry das Schnabeltier den bösen Dr. Doofenschmirtz aufhalten, der versucht, mit Alufolie die Erdrotation durcheinander zu bringen... Candace hat Geburtstag. Während die Familie einen Ausflug zum Mount Rushmore macht, basteln die Jungs an einer Überraschung. Unterdessen muss sich Perry wieder mit dem bösen Doc auseinandersetzen, der einen Tunnel nach China graben will... Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff"Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6