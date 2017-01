National Geographic People 02:20 bis 02:45 Dokumentation Höllen-Touren Per Anhalter in die Mongolei GB 2009 Stereo 16:9 Merken In der ersten Folge von "Höllen-Touren" begibt sich Buddy zum Londoner Hyde Park, um beim Start der Mongol Rally dabei zu sein. 200 Teams machen sich auf den 16.000 Kilometer langen Weg in die Mongolei. Dabei werden sie 15 Länder und acht Zeitzonen durchqueren und dabei einige der unwirtlichsten Landschaften des Planeten kennen lernen. Buddy fährt zunächst per Anhalter mit einem traditionellen Londoner Taxi bis Prag. Dabei besucht er unter anderem das Markt- und Kirchweihfest in Hahnbach in der Oberpfalz. Auf seiner Reise gen Osten begegnet er später cart-begeisterten Rumänen, wilden ukrainischen Tänzern und einem russischen Waffenhändler. Schon steckt der englische Comedian mitten im Abenteuer seines Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Rides