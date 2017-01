National Geographic People 10:50 bis 11:35 Dokumentation Die gefährlichsten Schulwege der Welt Peru D 2013 2017-01-14 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In 4.000 Meter Höhe, mitten im peruanischen Teil des Titicacasees, findet das Leben von rund 50-Uru Familien statt. Sie wohnen auf kleinen Schilfinseln und fahren meist mit selbstgebauten Kanus oder kleinen Ruderbooten zwischen diesen hin und her. Daher gehört es für den elfjährigen Vidal und seine Klassenkameraden zum Alltag, mit dem Boot zur Schule zu fahren. Dennoch ist die Bootsfahrt alles andere als Routine. Denn jegliche Wetteränderung auf dem größten Gebirgssee der Welt kann für Vidal und die anderen Kinder eine enorme Gefahr darstellen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die gefährlichsten Schulwege der Welt Regie: Kim Rigauer

