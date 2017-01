National Geographic 03:40 bis 04:30 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Himmlers Pläne GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Hitlers Macht in Deutschland wuchs auch der Einfluss der SS. Am Anfang war sie ausschließlich für die persönliche Leibwache Hitlers zuständig, doch schnell wuchs sie unter Anführer Heinrich Himmler zu mehr heran. Sie sicherte umfassend Hitlers Vorstellung eines neuen Deutschlands. Die n-tv Dokumentation wirft einen Blick auf den Aufstieg der SS im Dritten Reich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Mega Weapons Altersempfehlung: ab 18

