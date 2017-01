National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Hell Below - Krieg unter Wasser Das Wolfsrudel CDN 2016 2017-01-09 09:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Juli 1940: Im Nordatlantik gelingt es britischen Begleitschiffen, einen der besten deutschen U-Boot-Kapitäne in Bedrängnis zu bringen. Otto Kretschmer und seine Mannschaft an Bord von U-99 sehen sich einem stetigen Bombardement ausgesetzt, das nicht nur ihr Boot an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringt, sondern auch die Nerven der Männer an Bord zermürbt. U-99 übersteht den Angriff am Ende unbeschadet - und Kretschmer avanciert in den folgenden Monaten durch die Versenkung von 47 Schiffen mit insgesamt 272.282 Bruttoregistertonnen zum "Tonnagekönig" des Zweiten Weltkriegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW2 Hell Under the Sea