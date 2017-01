National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation No Man Left Behind Einsatz im Irak GB 2016 2017-01-07 06:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Januar 1991, zur Zeit des Golfkriegs. Eine Einheit von acht SAS-Kommandotruppen mit dem Codenamen Bravo Two Zero wird 225 Kilometer hinter der feindlichen Linie im Irak abgesetzt. Ihr Ziel ist, die Hauptroute auszuspionieren, auf der Saddam Husseins mobile SCUD-Raketenabschussvorrichtungen durch die irakische Wüste transportiert werden. Dann soll die Luftwaffe hinzukommen, um sie zu zerstören. Aber die Mission läuft komplett aus dem Ruder. In kürzester Zeit sind drei Männer tot und vier gefangen genommen. Nur einer - Chris Ryan - kann flüchten und lebend aus dem Irak entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Ashton (Chris Ryan) Grant Ross (Andy McNab) Chris Ryan (Himself - SAS Soldier) Milton Schorr (Vince Philips) Christopher Stein (Stan) Originaltitel: No Man Left Behind Regie: James Bryce Musik: Anne Nikitin