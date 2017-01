National Geographic 07:00 bis 07:35 Dokumentation Brain Games Wo geht's lang? USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob man sich fragt, wo man am Abend zuvor sein Auto geparkt hat oder am Morgen nach dem Lichtschalter sucht: Es kann anstrengend sein, sich im Alltag zu orientieren. Zum Glück ist unser Gehirn mit einem Navigationssystem ausgerüstet, das uns hilft, uns in unserer Umgebung besser zurechtzufinden. Dabei spielen, wie Wissenschaftler kürzlich entdeckt haben, sogenannte Ortszellen und Richtungszellen eine wichtige Rolle. Diese "Brain Games"-Folge stellt unseren Orientierungssinn in Experimenten und Spielen auf die Probe und präsentiert eine Technik, mit der wir unser räumliches Denken verbessern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brett Vanderbrook (Student) Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Adam 'Tex' Davis, Ginna Hoben, Jerry Kolber Musik: David Vanacore