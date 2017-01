Das Erste 18:50 bis 19:45 Show Rate mal, wie alt ich bin Mit Matthias Opdenhövel Promi-Special D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das ist eine ganz neue Herausforderung für "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis und TV-Moderator Marco Schreyl: sieben Unbekannte und die Frage nach deren Alter. Im ersten Promi-Special von "Rate mal, wie alt ich bin" kann das Team Zervakis/Schreyl 100.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Zu Gast bei Matthias Opdenhövel verraten die beiden, warum sie so einen guten Draht zueinander haben. Und Linda Zervakis spricht augenzwinkernd über ihr Pflege-Geheimnis in Sachen weiblicher Gesichtsbehaarung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Opdenhövel Gäste: Gäste: Linda Zervakis ("Tagesschau"-Sprecherin), Marco Schreyl (TV-Moderator) Originaltitel: Rate mal, wie alt ich bin