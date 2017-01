TNT Comedy 23:35 bis 23:50 Trickserie Lucy, the Daughter of the Devil Terry, des Teufels Wundergeschwulst USA 2007 Merken Der Teufel hat sich ein Geschwulst entfernen lassen, und siehe da, es kann reden! Fortan steht es dem Teufel mit Rat und Tat beiseite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lucy, the Daughter of the Devil Drehbuch: H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, Holly Schlesinger