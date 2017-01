TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Das böse Lachen USA 2012 16:9 Merken Es ist Valentinstag. Von Romantik ist jedoch nichts zu spüren, denn zwischen Zoey und Lyndsey tobt ein perfider Zickenkrieg - Walden und Alan sind reichlich genervt. Schließlich wird durch ein Unwetter die Straße zum Haus zerstört. Als Lyndsey ihre Regel bekommt, zwingt sie Alan, Tampons zu besorgen, da sie sich weigert, Zoey um welche zu bitten. Alan bricht mitten im Gewitter auf. Walden, der von der gereizten Zoey die Nase voll hat, begleitet ihn - mit schicksalhaften Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12