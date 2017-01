TNT Comedy 18:45 bis 19:10 Comedyserie 2 Broke Girls Die große Eröffnung USA 2012 16:9 Merken Endlich: Die Eröffnung des Cupcake-Ladens steht an. Max und Caroline schmeißen eine große Party, für die Caroline sogar einen Türsteher organisiert hat. Auf der Gästeliste stehen auch Max' Ex-Freund Robbie und Johnny, in den sie unglücklich verliebt war. Er ist mit seiner Frau eingeladen, doch er erscheint ohne Begleitung - Johnny hat kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher gemacht ... Am ersten Tag nach der rauschenden Fete bleibt das Geschäft leer. Die Mädchen geraten in Panik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Noah Mills (Robbie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Lonny Price Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12