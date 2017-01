TNT Comedy 15:55 bis 16:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Das Weichei USA 2003 16:9 Merken Sean erfährt, dass seine Söhne ihn für ein Weichei halten. Gelegenheiten, warum sie das denken könnten, gab es durchaus genug. So saß Sean vor Kurzem versteckt hinter einem Schal im Auto und gab sich als alte Frau aus, während Claudia einen Lkw-Fahrer darum bitten musste, den Reifen am Wagen zu wechseln. Eddie veranstaltet einen Flohmarkt und verkauft Gegenstände seines Bruders und dessen Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Brad Copeland Kamera: Victor Goss, Alan Walker Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6