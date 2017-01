Syfy 03:30 bis 04:20 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Kriegsgeschäfte USA 1997 Stereo 16:9 Merken Quark (Armin Shimerman) hat sich verspekuliert und ist nicht nur pleite, sondern hat auch noch eine Menge Schulden. Da kommt Cousin Gaila (Josh Pais) gerade recht, der ihm ein angeblich todsicheres Waffengeschäft vorschlägt. Mit dem Gewinn daraus wäre Quark seine Schulden ein für alle Mal los. Er muss dafür gar nicht viel machen: Geht es nach Gaila, braucht der Vetter nur für das Wohlergehen der Kunden zu sorgen und sie harmlose Attrappen auf dem Holodeck testen lassen. Das Geschäft läuft gut an, doch Quark plagen bald Gewissensbisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Siddig Drehbuch: Bradley Thompson, David Weddle Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 439 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 234 Min. Blues Brothers

Komödie

ZDF 02:40 bis 04:45

Seit 99 Min. stern TV

Magazin

RTL 02:55 bis 04:25

Seit 84 Min.