Syfy 20:15 bis 21:40 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Aufbruch ins Unbekannte USA 2001 Stereo 16:9 Merken Eine Attacke unbekannter Außerirdischer zwingt Klaang (Tommy "Tiny" Lister) zur Notlandung auf der Erde. Nachdem er schwer verletzt im Flottenhospital eingeliefert wird, erhält Captain Jonathan Archer (Scott Bakula) den Auftrag, den Klingonen in seine Heimat Kronos zurückzubringen. Die Entführung Klaangs führt die Crew auf den Planeten Rigel 10, wo sie auf Sarin (Melinda Clarke) treffen. Die abtrünnige Suliban versorgt das klingonische Volk mit geheimen Informationen. Wie sich herausstellt, zetteln die Suliban innerhalb des klingonischen Reiches Kriege an, um das Imperium ins Chaos zu stürzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Sub-Commander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Commander Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James L. Conway Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga, Gene Roddenberry Musik: Dennis Mccarthy, Diane Warren Altersempfehlung: ab 12