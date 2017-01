Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Datenkristall USA 1997 Stereo 16:9 Merken Odo (Rene Auberjonois) trifft bei Quark (Armin Shimerman) auf Arissa (Dey Young) und ist sofort von ihr angetan. Die Frau hat jedoch ein Geheimnis, hinter das Odo unbedingt kommen will. Als sie versucht, den DS9-Zentralrechner zu hacken, wird sie entdeckt und festgenommen. Odo befragt sie über ihre Motive und erfährt, dass Arissa immer noch nach ihrer Tochter sucht, die sie vor nunmehr 15 Jahren verloren hat. Odo erkennt, dass Arissa in großer Gefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Dey Young (Arissa) Avery Brooks (Captain Sisko) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12