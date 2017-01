Syfy 09:55 bis 10:45 Fantasyserie Lost Girl Verwandelt in Schleim CDN 2013 Stereo 16:9 Merken Bo (Anna Silk) versucht herauszufinden, warum sich mehrere Männer nach einem Besuch in einem Stripclub in Schleim verwandelt haben. Indes sucht Lauren (Zoie Palmer) einen Weg, um Bos Hunger nach Lebensenergie zu stillen. Dyson (Kris Holden-Ried) und Tamsin (Rachel Skarsten) untersuchen den Mord an einem Fae und haben Bo im Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. Außerdem scheint sich Kenzi (Ksenia Solo) in letzter Zeit seltsam verändert zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) Richard Howland (Trick) Rachel Skarsten (Tamsin) Damon Runyan (Roman) Originaltitel: Lost Girl Regie: George Mihalka Drehbuch: Jeremy Boxen Kamera: Anton Van Rooyen Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16