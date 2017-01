History 21:45 bis 22:40 Dokumentation Bomben auf Auschwitz D 2015 Stereo 16:9 Merken Seitdem das KZ Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 befreit wurde, stellt sich die Frage, ob die Alliierten das Vernichtungslager nicht während des Kriegs hätten bombardieren sollen. Es gab zahlreiche Belege über das, was in Auschwitz geschah. Augenzeugen hatten im Frühjahr 1944 vom massenhaften Töten in den Gaskammern des Lagers berichtet. Es gab Planskizzen und die Luftaufklärung der Alliierten lieferte detaillierte Fotos von Auschwitz. Eine Bombardierung wurde unter den Alliierten kontrovers diskutiert, hoffte man doch, durch einen Sieg über die Deutschen unschuldige Opfer zu vermeiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bomben auf Auschwitz