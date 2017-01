History 17:15 bis 18:00 Dokumentation Geheimnisse des 2. Weltkriegs Mythos Alpenfestung D 2012 Stereo 16:9 Merken Seit Herbst 1944 sammelte der US-Geheimdienst beunruhigende Meldungen: Die Deutschen seien dabei, die Alpenregion vom Comer See bis zur Wiener Neustadt in eine fast uneinnehmbare "Alpenfestung" zu verwandeln, mit unterirdischen Fabriken und Kommandozentralen. Auch heute noch finden sich - für die Öffentlichkeit unzugänglich - Reste gigantischer unterirdischer Militäranlagen. Für diese Dokumentation wurden zwei dieser Komplexe geöffnet. Sie geben faszinierende Einblicke in eine Unterwelt, in der die Zeit 1945 stehengeblieben zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Altersempfehlung: ab 12