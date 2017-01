History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Geheimnisse des 2. Weltkriegs Die Akte Heß D 2012 Stereo 16:9 Merken War der mysteriöse Englandflug des "Führer"-Stellvertreters Rudolf Heß am 10. Mai 1941, sechs Wochen vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion, die Tat einer labilen Persönlichkeit oder der ernsthafte Versuch eines Überzeugungstäters, den Krieg mit England zu beenden? Was wusste Hitler? Gab er Heß den Auftrag, den Frieden mit England zu verhandeln? Oder wurde Heß vom britischen Geheimdienst in eine Falle gelockt? Zum Rätselraten trägt bei, dass über Jahrzehnte wichtige Dokumente nicht freigegeben wurden oder nur schwer zugänglich waren - wie etwa der private Nachlass von Heß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs