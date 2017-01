TNT Film 18:30 bis 20:15 Komödie My Giant - Zwei auf großem Fuß USA 1998 Nach einer Vorlage von Billy Crystal, David Seltzer 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sammy Kanin ist ein erfolgloser Hollywood-Agent, der seine Zeit lieber seiner Karriere als seiner Familie widmet. Anstatt auf eine Feier seines Sohnes zu gehen, fliegt er nach Rumänien, wo er sich mit einem Klienten treffen will. Als Kanin einen Autounfall hat und in einem Kloster aufwacht, kann er kaum glauben, wer ihn gerettet hat: Ein riesiger Mann, den er sofort unter Vertrag nehmen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Crystal (Sammy Kanin) Gheorghe Muresan (Max Zamphirescu) Kathleen Quinlan (Serena Kanin) Joanna Pacula (Lilliana Rotaru) Zane Carney (Nick Kanin) Jere Burns (Weller) Harold Gould (Milt Kaminski) Originaltitel: My Giant Regie: Michael Lehmann Drehbuch: David Seltzer Kamera: Michael Coulter Musik: Marc Shaiman