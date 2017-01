Niederlande 1 22:20 bis 23:10 Sonstiges Erica op Reis Colombia NL 2016 HDTV Merken Erica Terpstra bezoekt het Zuid-Amerikaanse Colombia. In Bogota brengt ze een smakelijk bezoek aan de Paloquemao Markt, waar ze een foodtour langs de leuke kraampjes doet. Ook proeft Erica in Bogota een wel heel bijzondere chocolademelk, namelijk met kaas! Daarnaast gaat ze in het centrum kijken naar caviaraces. In een barretje in de wijk Candelaria maakt Erica kennis met Tejo, een traditionele Colombiaanse sport. Verder bezoekt Erica de Catedral de Sal de Zipaquirá, een zoutkathedraal in de buurt van Zipaquirá, waar ze ook de priester ontmoet. Uiteraard mag in Colombia een bezoek aan een koffieplantage niet ontbreken én ontmoet Erica een oude bekende; haar eerste liefde Robbie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Erica Terpstra Originaltitel: Erica op reis