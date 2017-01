Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Plaatselijk belang NL 2015 HDTV Merken Een café-eigenaar, tevens voorzitter van de plaatselijke politieke partij, wordt vermoord gevonden, nadat zijn partij gekaapt is door een oude bekende van Eva en Wolfs: Bea Middelkoop. Zij is de vrouw die destijds werd veroordeeld voor witwassen en medeplichtigheid bij de dood van Eva's man Frank. Bea heeft de partij overgenomen met behulp van een groot aantal nieuwe leden. Allemaal voetballers bij de plaatselijke club die door een familie met twijfelachtige reputatie wordt gesponsord. Romeo en Marion krijgen met een mogelijke verzekeringsfraude te maken. Een bekende fraudeur beweert dat al zijn goud is gestolen. Zijn jonge vrouw heeft echter een heel ander verhaal. Romeo wil een meisje op de bon slingeren. Het meisje weet haar charme te gebruiken om van de bon af te komen. Ondertussen is de vonk tussen beiden overgesprongen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Pieter van Rijn Drehbuch: Kim Visser