Disney Cinemagic 23:40 bis 23:50 Trickserie Micky Maus Croissant de Triomphe / Kleider machen Leute / Hot Dog auf der Flucht USA 2014 Dolby 16:9 HDTV (a) Minnie hat ein kleines Café in Paris. Als ihr die Croissants ausgehen, muss Micky ihr schnell eine neue Lieferung bringen - aber das ist gar nicht so leicht... (b) Micky und Donald planen, Minnie und Daisy mit einem kleinen Picknick zu überraschen. Sie wollen in Goofys Strandbude Verpflegung besorgen. Da bei Goofy strenge Kleidervorschriften gelten, müssen die beiden zusammenhelfen. c) Micky jagt dem Hot Dog-Würstchen hinterher, nachdem es aus Minnies Brötchen entflohen ist. Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer, Clay Morrow