Disney Cinemagic 20:15 bis 21:30 Trickfilm Die Kühe sind los! USA 2004 Dolby 16:9 HDTV Die Tiere der herzensguten Farmerin Pearl fristen ein gemütliches Dasein. Eines Tages jedoch wird diese Ruhe gestört: Zum Ersten zieht die freche Kuh Maggie ein, zum Zweiten kommt Sheriff Brown mit einer Hiobsbotschaft auf die Farm: Wenn Pearl nicht innerhalb von drei Tagen ihre Schulden von 750 Dollar bei der Bank bezahlt, wird die Farm zwangsversteigert. Zusammen mit Buck, dem etwas tollpatschigen Pferd des Sheriffs, wollen die Kühe den berüchtigten Viehdieb Alameda Slim schnappen - auf dessen Kopf ist nämlich eine Belohnung von 750 Dollar ausgesetzt... Die quirlige Show-Kuh Maggie, die vornehme Kuh-Dame Mrs Caloway und die bezaubernde Jungkuh Grace machen sich auf die Hufen, um ihre Farm zu retten. Denn der Viehdieb Alameda Slim will sich ihr Zuhause unter den raffgierigen Nagel reißen. Mit unerschrockener "Kuhpower" gewinnt das Trio dabei genauso schräge wie gute Freunde und trabt mitten in ein großes Abenteuer hinein . Ein Kung-Fu-begeisterter Hengst, der tollpatschigste Hase aller Zeiten und viel Wortwitz gönnen den Lachmuskeln keine Ruhe. Die Synchronstimmen von Hella von Sinnen als extravagante Maggie und den Klitschko-Brüdern als verknallte Jungbullen machen den urkomischen Trickfilm zum absoluten Muss für Klein und Groß! Sprecher: Hella von Sinnen (Maggie) Christiane Hörbiger (Mrs. Caloway) Marie Bäumer (Grace) Benedikt Weber (Buck) Hartmut Neugebauer (Alamedo Slim) Oliver Stritzel (Rico) Originaltitel: Home on the Range Regie: William Finn, John Sanford Drehbuch: Will Finn, John Sanford Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 6