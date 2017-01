MDR 06:15 bis 07:15 Märchenfilm Schneewittchen DDR 1961 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Aus Eifersucht und Neid will die böse Königin ihre Stieftochter Schneewittchen töten lassen. Der damit beauftragte Jäger jedoch lässt das Mädchen im Wald laufen. Schneewittchen gelangt zu den sieben Zwergen und findet bei ihnen freundliche Aufnahme. Bald erfährt die Königin durch ihren Spiegel davon. Außer sich vor Zorn will sie Schneewittchen nun selbst töten. Verkleidet macht sie sich auf den Weg und beim dritten Versuch gelingt ihr schließlich die Tat. Die Filmadaption eines der bekanntesten Märchen hielt sich eng an die Vorlage. Allerdings lernt der Prinz Schneewittchen schon am Beginn der Geschichte kennen, und am Ende gibt es für die böse Stiefmutter kein grausames Ende. sowie Horst Buder, Arno Wyzniewski, Hanna Rieger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Weikow (Schneewittchen) Marianne Christina Schilling (Königin) Wolf-Dieter Panse (Junger König) Harry Hindemith (Jäger) Steffie Spira (Alte) Arthur Reppert (Zwerg Rumpelbold) Jochen Koeppel (Zwerg Purzelbaum) Originaltitel: Schneewittchen Regie: Gottfried Kolditz Drehbuch: Günter Kaltofen Kamera: Erwin Anders Musik: Siegfried Tiefensee