Ein Wiedersehen mit interessanten und spannenden Gästen aus früheren Sendungen der "NDR Talk Show". Erinnerungen an besonders aufschlussreiche, witzige, liebenswürdige und offene Gespräche: Diese Ausgabe der "NDR Talk Show classics" startet heiter ins junge Jahr 2017 und zeigt noch einmal, wie prominente Gäste 2011 ins neue Jahr "gerauscht" sind und mit welchen Vorsätzen sie den Jahreswechsel begingen, aus der "NDR Talk Show" vom 14.01.2011. Es folgt das legendäre Gespräch zwischen Joachim Meyerhoff und Barbara Schöneberger vom 13.11.2015: Das Publikum im Studio bog sich vor Lachen, als der Schauspieler von seinen Erlebnissen an der Schauspielschule und der Zeit bei seinen Großeltern berichtete. Am 27.09.1991 brachte Schauspielerin Anita Kupsch den Moderator Hellmuth Karasek ganz schön ins Schwitzen, als sie sich gut gelaunt beschwerte, dass seine Fragen "bis Ostern dauern" und sie bitteschön nicht "so doof" als Boulevardschauspielerin beschrieben werden möchte. Am 10.07.2015 verblüffte Zauberkünstler Konrad Stöckel die Runde mit seinen Kunststücken und sorgte mit viel Konfetti für beste Stimmung. Im Gespräch zwischen Schauspieler und "Humor-Fachkraft" Christoph Maria Herbst und Barbara Schöneberger am 17.12.2010 ging es um Leiden auf dem Luxusliner, Bora Bora und eine "Orgasmus-Uhr". Die "NDR Talk Show classics" erinnern an die Grande Dame der deutschen Politik, Hildegard Hamm-Brücher, die am 7. Dezember 2016 verstorben ist. Bei ihrem Besuch in der "NDR Talk Show" am 17.04.2009 ging es im Gespräch mit Barbara Schöneberger um ihre Kinderschwärmerei für Winnetou, wie sie von Erich Kästner das Schreiben lernte und ihr Leitmotiv: Nie wieder Diktatur. Musikalisch endet die Sendung mit Gayle Tufts und dem beschwingten Titel: "Higher And Higher" aus der "NDR Talk Show" vom 08.01.2010. Moderation: Barbara Schöneberger , Hellmuth Karasek Gäste: Gäste: Joachim Meyerhoff (Schauspieler), Anita Kupsch (Schauspielerin), Konrad Stöckel (Zauberkünstler), Christoph Maria Herbst (Schauspieler), Hildegard Hamm-Brücher (Politikerin) Originaltitel: NDR Talk Show Classics