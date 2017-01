NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Ein Pflegekind für Volker Friedrich Ein Pflegekind für Volker Friedrich / Shoppingtour im Fischparadies / Halb Hagenbeck unter der Dusche / Pampashasen ganz in Weiß D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Weil das Schneeeulenbaby Bubu ständig aus dem Nest fiel, hat Volker Friedrich nun einen Pflegesohn. Und obwohl Schneeeulen nicht gerade zu den hübschesten Tierkindern zählen, ist Papa Volker stolz auf seine kleine Handaufzucht. Guido Westhoff beschäftigt sich mit profaneren Dingen und geht auf große Shoppingtour: exotische Fische für das Tropen-Aquarium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.