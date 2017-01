KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Die Abenteuer des jungen Marco Polo Auf Geisterjagd in der Karawanserei D, LUX, IRL, CDN, IND 2013 2017-01-09 11:35 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf Geisterjagd in der Karawanserei: Misstrauisch werden Marco, Shi La und Luigi beäugt. Sie sind glücklich durch den dicken Nebel bis zur Karawanserei gekommen. Doch in der Herberge treibt ein geisterhafter Dieb sein Unwesen. Egal ob Schmuck oder Luigis letzten getrockneten Aprikosen nichts ist vor ihm sicher. Eine neugierige Elster gerät unter Verdacht, dann Rustam, der treue Wächter des Hauses. Mit einer Falle wollen die Freunde den Dieb überführen. Doch er entkommt im Nebel. Rettung kommt ausgerechnet von Rustam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travels Of The Young Marco Polo Regie: Lutz Stützner, Tony Loeser, Dave Barton Thomas