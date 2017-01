KI.KA 11:05 bis 12:00 Trickserie Garfield Die Königin der Löwen / Die Königin der Löwen / Die Königin der Löwen / Die Königin der Löwen / Die F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Königin der Löwen: Der Multimillionär Martin McStinkreich Spendington hat Jon und Liz auf sein Anwesen eingeladen, um Liz einen Job als Tierärztin in seinem Privatzoo anzubieten. Als Liz bemerkt, dass Spendingtont, einen mazianischen weißen Löwen für seine Tiersammlung einfangen lassen will, lehnt sie sein Angebot rigoros ab. Und zwar nicht nur, weil Jons alter Widersacher Dirk Dinkum ihn einfangen soll, sondern auch, weil es sich um eine fast ausgestorbene Löwenart handelt. Liz wird darüber so wütend, dass sie und Jon beschließen, nach Afrika zu reisen, um Dirk Dinkum und seinen Assistenten Buckley persönlich davon abzuhalten, ein Exemplar dieser Rasse einzufangen. Sie ahnen nicht, dass Dinkum und sein Assistent im selben Flugzeug sitzen, als die beiden zusammen mit Garfield und Odie nach Afrika starten. Nach einer stürmischen Begrüßung von Angie der Frau, die Jon bei der Suche nach seinem alten Freund Lyman geholfen hat machen die fünf sich auf den Weg in die Savanne gefolgt von Dinkum und Buckley. Die Königin der Löwen: Angie stellt unseren Reisenden ihren Freund Armstrong vor, der sich bestens in der Savanne auskennt und auch weiß, wo der manzianische weiße Löwe zu finden ist. Leider haben auch Dinkum und Buckley davon Wind bekommen und folgen unserer Gruppe. Armstrong verkauft den beiden Schurken sogar eine Karte, die angeblich direkt zu den weißen Löwen führt, die beiden aber in Wirklichkeit in die Irre führt. Als Armstrong mit unseren Freunden in ein Flugzeug steigt, um zum wahren Auftenhaltsort der Löwen zu kommen, muss er in der Luft feststellen, dass jemand die Treibstoffleitung durchtrennt hat. Zu einer Notlandung gezwungen, machen Angie, Jon, Liz und Armstrong sich auf ins nächste Dorf und lassen Garfield und Odie zur Bewachung des Flugzeugs zurück keine gute Idee, denn durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen verlaufen die beiden sich in der Savanne. Die Königin der Löwen: Allein und verlassen in der Savanne umherirrend, treffen Garfield und Odie auf eine Gruppe Paviane, die sich ihrer annehmen und den beiden erstmal etwas Gutes zu essen auftischen. Jon macht sich mittlerweile aber solche Sorgen um seine beiden Freunde, dass er mit seinen Freunden zum abgestürzten Flugzeug zurückkehrt. Garfield und Odie haben in der Zwischenzeit allerdings von den Pavianen erfahren, dass ein Pärchen eben dieser Löwen bis vor kurzem ganz in der Nähe gelebt hat. Die Königin der Löwen: Garfield lernt die beiden Löwenkinder Prinz und Prinzessin kennen und freundet sich schnell mit ihnen an. Als plötzlich Dirk Dinkum auftaucht und die Mutter der beiden Kleinen einfangen will, fällt Garfield endlich ein, wie er Jon kontaktieren kann. Doch als Jon und die anderen eintreffen, ist es bereits zu spät die Königin der Löwen befindet sich bereits in der Gewalt von Dirk Dinkum , der sie in den Zoo von Mc Stinkreich Spendington bringen will. Unsere Freunde steigen in den nächsten Flieger, aber Garfield und Odie sind nicht die einzigen Tiere an Bord. Auch die beiden Löwenkinder und die Paviane Bunky, Flunky und Plunky fliegen mit. Die Königin der Löwen: Garfield und die anderen sind wieder in ihrer Heimat gelandet, wo der stinkreiche MacStinkreich kurz davor steht, die Königin der Löwen einem ausgewählten Millionärspublikum vorzustellen. Nachdem unsere Freunde sich auf das Grundstück geschlichen haben, stiften sie Unruhe, indem sie MacStinkreich öffentlich der Tierquälerei beschuldigen. Im entstandenen Tumult gelingt es Garfield tatsächlich, alle Käfige zu öffnen, sodass die Tiere flüchten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier u.a. Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme

