Trickserie Dinotaps Das Ding, das wehte / Das Ding, das wackelte GB, CDN 2012-2014 Das Ding, das wehte: Es ist ein sehr stürmischer Tag und ein starker Wind fegt durch die Dinotaps-Welt. Doch selbst das kann unsere drei Freunde nicht davon abhalten, großen Spaß zu haben. Als Bob nämlich eine tanzende Feder entdeckt, die mit dem Wind fortweht, erfindet er kurzerhand ein neues Spiel: "Fang die Feder!". Aber dieses Spiel ist nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hat. Das Ding, das wackelte: Dieses Mal ist bei unseren Dinotaps-Freunden besonders viel Spaß angesagt. Toni entdeckt etwas, an dem er hervorragend herunterrutschen kann. Bob ist davon spontan begeistert und macht sofort mit, nur Gwen ist anfangs ein bisschen ängstlich. Doch schon nach ihrem ersten Jubelrutsch-Versuch, verliert sie ihre Angst und will gar nicht mehr aufhören. Dumm ist nur, dass ihre Rutsche ein alter, müder Dinotap ist, der sich extrem in seiner Ruhe gestört fühlt. Er droht, die Freunde weit fortzujagen, falls sie es noch einmal wagen würden, ihn zu belästigen. Toni lässt sich davon natürlich nicht abhalten und der Riesendinotap macht seine Drohung wahr. Originaltitel: Dinopaws Regie: Harold Harris Drehbuch: Alan Gilbey, Abigail Jackson, Amanda Richardson, Catherine Williams, Emma Collins, James Mason Musik: Itchy Teeth, Mezzo Music