ARTE 05:10 bis 06:15 Musik Splash! 2015: A$AP Rocky und Genetikk D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken ARTE zeigt exklusiv A$AP Rocky und Genetikk vom splash! 2015. Das splash! ist das größte Hip Hop-Festival Deutschlands und findet 2015 bereits zum 18. Mal statt. Seit 2007 gehört der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky zum "Always Strive and Prosper", kurz ASAP, einem losen Verbund Jugendlicher aus Harlem. Am 26. Mai 2015 veröffentlichte er sein neues Album "At Long Last ASAP". Mittels Rap verarbeitet Rakim Mayers, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, persönliche Schicksalsschläge. Er ist nicht nur eine Stilikone und einer der einflussreichsten Rapper der Jetztzeit, sondern offenbar auch ein Liebling der splash!-Besucher. Mit dabei ist dieses Jahr die Hip-Hop-Crew Genetikk, die gerade ihr viertes Studioalbum veröffentlicht haben. Klassischer Streetrap neu gedacht und modern umgesetzt. Rapper karuzo und Produzent sikk tragen Masken, lassen den Einfluss von französischen Vorstadtrapp in ihrer Musik klar erkennen und bringen die Leute zum Kopfnicken! Unterstützt werden karuzo und sikk von der GNKK-Crew, einem Kreativkollektiv, das neben Musik auch in Kunst, Mode, Design und Architektur aktiv ist und so am Gesamtwerk und der selbst kreierten Ästhetik mitwirkt. ARTE Concert überträgt die Hauptbühne des splash! vom 10. bis 12. Juli 2015 im livestream und nach dem Festival als on demand auf concert.arte.tv/splash. Unter anderem mit: Marsimoto, ASD, A$AP Rocky, Genetikk, Kool Savas, Travis Scott, Prhyme In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Marsimoto, ASD, A$AP Rocky, Genetikk, Kool Savas, Prhyme Originaltitel: splash! 2015 Regie: Paul Hauptmann