3sat 04:00 bis 04:30 Dokumentation Die Enterprise Bald Alltag oder weiter Traumschiff? D 2009 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Er telefoniert schnurlos mit dem Kommunikator, spricht mit Computern und wenn es brenzlig wird, macht er sich mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit aus dem Sternenstaub: Captain James T. Kirk. Die Dokumentation hat die Enterprise im Check und prüft die Machbarkeit der Ideen, die das Weltraumabenteuer vor über 40 Jahren weltweit bekannt machte. Können die Science-Fiction-Autoren in die Zukunft sehen? Captain Kirk und sein Raumschiff Enterprise haben schon ein tolles Equipment. Das brauchen sie auch, da sie viel rumkommen im All, so von Galaxie zu Galaxie. - Wie viel Science ist in dieser Fiction? Immerhin, das schnurlose Telefon heißt heute "Handy" und gehört zum Alltag. Der Warp-Antrieb, mit dem man schneller als das Licht fliegt, aber nicht. Noch nicht? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Enterprise

