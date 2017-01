3sat 02:05 bis 04:00 SciFi-Film Das fünfte Element F 1997 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken New York im 23. Jahrhundert: Ex-Soldat Korben Dallas rettet die schöne Leeloo und erfährt, dass sie auserkoren ist, die Welt zu retten. Dazu müssen sie allerdings vier Elementsteine finden. Make Love, not War: In Luc Bessons überdrehtem Science-Fiction-Märchen für Erwachsene rettet Bruce Willis auf französische Art die Welt. Der bekannte französische Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier sorgte für die Kostümierung. Der degradierte Elitesoldat Korben Dallas kämpft sich als Chauffeur eines fliegenden Taxis durch den dichten Verkehr. Trotz seiner Scheidung träumt der unverbesserliche Romantiker noch immer von der großen Liebe. In diesem Moment kracht die schöne Leeloo durch sein Autodach und landet auf dem Rücksitz. Die grazile Frau wurde in einem militärischen Labor geklont, aus dem sie ausbrechen konnte. Nicht ahnend, worauf er sich einlässt, rettet Korben seine neue Freundin vor Polizei und Armee. Von dem Priester Vito Cornelius erfährt er, dass Leeloo ein höheres Wesen ist, dazu auserkoren, die Welt vor dem unmittelbar bevorstehenden Angriff einer außerirdischen Macht zu beschützen. Dazu muss die schöne Rothaarige zunächst in den Besitz von vier magischen Steinen gelangen, den vier Elementen, die von der Opernsängerin Diva Plavalaguna auf einem fernen Ferienplaneten aufbewahrt werden. Da die Steine eine mächtige Waffe darstellen, ist auch der Schurke Zorg hinter ihnen her. Mit Hilfe des exzentrischen TV-Moderators Ruby Rhod bringt Korben die vier Elemente im letzten Moment auf die Erde zurück. Doch wie soll mit ihnen nun die Waffe aktiviert werden, welche die außerirdischen Angreifer abwehrt? Korben muss das Geheimnis des fünften Elements enträtseln, das Leeloo selbst verkörpert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Korben Dallas) Gary Oldman (Jean-Baptiste Emanuel Zorg) Milla Jovovich (Leeloo) Ian Holm (Vater Vito Cornelius) Chris Tucker (Ruby Rhod) Luke Perry (Billy) Mathieu Kassovitz (Mugger) Originaltitel: The Fifth Element Regie: Luc Besson Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Thierry Arbogast Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 12