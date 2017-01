3sat 00:20 bis 02:05 SciFi-Film Die Geschichte der Dienerin USA, D 1990 Nach dem Roman von Margaret Altwood Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In Gilead herrschen ein autoritäres Regime und religiöser Fanatismus. Da nur noch wenige Frauen gebären können, wird die junge Kate einer Familie als "Dienerin" zur Fortpflanzung zugeteilt. Dabei erfährt Kate, was die Herrschenden in Gilead hinter den Fassaden ihres strengen Puritanertums treiben. - Volker Schlöndorffs Verfilmung des futuristischen Bestsellers von Margret Atwood, mit Natasha Richardson, Robert Duvall und Faye Dunaway. Die junge Bibliothekarin Kate wird mit Mann und Kind von Grenzposten gestellt, als die drei versuchen, aus dem diktatorisch regierten Gilead zu entkommen. Die Grenzwächter erschießen ihren Mann, Kate wird abgeführt, ihre kleine Tochter verschwindet. Gilead wird nach den Gesetzen des Alten Testaments regiert: Wer nicht gehorcht, wird in die giftmüllverseuchten Kolonien deportiert oder öffentlich hingerichtet. Die meisten Frauen sind nicht gebärfähig. Kates Fruchtbarkeitstest ist jedoch positiv, und so wird sie dem Kommandanten Fred und dessen Frau Serena als "Dienerin" zugewiesen, um für sie ein Kind zu gebären. Die erniedrigenden Beischlafzeremonien bleiben erfolglos. Da ihr Mann offenbar zeugungsunfähig ist, lässt Serena die "Dienerin" heimlich mit dem jungen Chauffeur Nick schlafen, der sie schwängern soll. Nick erzählt ihr, dass der Staatsterror nicht allmächtig ist und es Widerstandsgruppen gibt. Volker Schlöndorffs apokalyptisches Bild einer ultrareaktionär-klerikalen Gesellschaft ist beklemmend und mit kühler Farbdramaturgie technisch perfekt inszeniert. Uniforme Kleidung der drei Gruppen von Frauen - "Dienerinnen", Ehefrauen und Wärterinnen - bekunden eine strenge Hierarchie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natasha Richardson (Kate/Offred) Aidan Quinn (Nick) Faye Dunaway (Serena Joy) Robert Duvall (Kommandant Fred) Elizabeth McGovern (Moira) Victoria Tennant (Tante Lydia) Blanche Baker (Ofglen) Originaltitel: The Handmaid's Tale Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Harold Pinter Kamera: Igor Luther Musik: Ryûichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 14