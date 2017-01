3sat 20:15 bis 22:20 SciFi-Film Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All USA 1971 2017-01-07 02:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Inhalt einer abgestürzten Raumkapsel verursacht den Tod aller Bewohner eines Dorfes. Wie kann die Ausbreitung der tödlichen Infektion gestoppt werden? Nach dem Klassiker "Der Tag, an dem die Erde stillstand" inszeniert der mehrfache Oscar-Preisträger Robert Wise ein weiteres Science-Fiction-Spektakel, das seinem erfolgreichen Vorgänger in Nichts nachsteht. Zur Untersuchung der unbekannten Materie, die für den Tod der Dorfbewohner verantwortlich ist, wird das so genannte "Steppenbrand-Team" zusammengetrommelt: der Biologe Dr. Jeremy Stone (Arthur Hill), die bissige Mikrobiologin Dr. Ruth Leavitt (Kate Reid), der charmante Chirurg Dr. Mark Hall (James Olson) und der Pathologe Charles Dutton (David Wayne). Zusammen mit zwei Überlebenden des Piemont-Unglücks wird die Kapsel in das geheime Regierungslaboratorium "Steppenbrand" gebracht, das für die Eindämmung von außerirdischer Kontaminierung ausgerüstet ist. Bei ihrer Labor-Analyse stellen die Wissenschaftler fest, dass die Substanz mit Codenamen "Andromeda" ein mikroskopisch kleines Lebewesen außerirdischen Ursprungs ist, das sich in rasender Geschwindigkeit vermehrt und dessen Einatmung in kürzester Zeit zum Tod führt. Weitere Erkenntnisse machen sofortiges Handeln erforderlich: Die vom Militär geplante Atomexplosion über Piemont würde Andromeda nicht eliminieren, sondern mit genug Energie versorgen, um sich weltweit auszubreiten. Es gilt, die Zündung des thermonuklearen Sprengsatzes zu verhindern. Doch dann setzt ein Leck den Selbstzerstörungsmechanismus des Laboratoriums in Gang, und für das Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit den meisterlichen Spezialeffekten von Douglas Trumbull ("2001 - Odyssee im Weltraum") und der spannenden Geschichte von Michael Crichton ("Jurassic Park") wählte Meisterregisseur Robert Wise die richtigen Zutaten für visuelle Opulenz und großartige Unterhaltung. Michael Crichton schrieb die Romanvorlage von "Andromeda Strain", als er noch Medizinstudent an der Harvard Medical School war. Inspiriert wurde er von einem Gespräch mit seinem Professor über das Konzept von Lebensformen auf Kristallbasis. Robert Wise war der erste Regisseur, der einen Crichton-Roman verfilmte, und setzte damit einen Trend: Seit "Andromeda" wurden über zehn weitere Bücher des Autors für Kino und Fernsehen adaptiert, darunter berühmte Blockbuster wie "Jurassic Park" oder "Der 13te Krieger". Robert Wise erlangte vor allem durch seine opulenten, mehrfach Oscar-prämierten Filmmusicals "West Side Story" und "Meine Lieder, meine Träume" Weltruhm. Seine fantasievollen Inszenierungen machen seine Filme noch heute zu gern gesehenen Klassikern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arthur Hill (Dr. Jeremy Stone) David Wayne (Dr. Charles Dutton) James Olson (Dr. Mark Hall) Kate Reid (Dr. Ruth Leavitt) Paula Kelly (Karen Anson) Ramon Bieri (Major Manchek) George Mitchell (Jackson) Originaltitel: The Andromeda Strain Regie: Robert Wise Drehbuch: Nelson Gidding Kamera: Richard H. Kline Musik: Gil Mellé Altersempfehlung: ab 12