Dokumentation wissen aktuell: Essen der Zukunft D 2016

Wie ernähren wir uns morgen? Fleisch, Insekten, vegan? Täglich gibt es neue Trends, Food-Designer haben Konjunktur. Und dann auch noch die Frage: wie bekommen wir in Zukunft alle satt? Massentierhaltung und der massive Einsatz von Pestiziden werden mehr und mehr zur Sackgasse. Helfen uns Gentechnik und - weil uns langsam der Platz ausgeht - neue Anbaumethoden in der Stadt aus der Krise? Der Film sucht dringend benötigte Antworten. Es gibt ein großes Problem bei der Ernährung der Massen: unser Fleischkonsum, der enorm viele Ressourcen verbraucht, vor allem zu viel Fläche. Im Durchschnitt isst jeder Deutsche 60 Kilogramm pro Jahr. Im Laufe eines Lebens macht das vier Rinder, vier Schafe, 46 Schweine und jede Menge Geflügel - insgesamt rund 1000 Tiere. Obendrein überschwemmen Turbokühe den Markt mit Milch. Die Landwirtschaft ist am Rande des Zusammenbruchs. Neue Strategien sind gefragt, auch weil Essen bei uns immer mehr zur Nebensache verkommt.