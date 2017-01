3sat 09:25 bis 10:10 Dokumentation 2057 - Unser Leben in der Zukunft Präsentiert von Frank Schätzing Die Welt D Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Als 2057 die Welt von einer dramatischen Energiekrise beherrscht wird, machen zwei junge Physiker, der Amerikaner Bob Sanders und der Chinese Lichao Wang, eine brisante Entdeckung. Sie stoßen auf eine Substanz, die einen außergewöhnlich hohen Anteil des Sonnenlichts in Elektrizität umwandeln kann. Als sich an einer Öllieferung aus Zentralasien ein schwerer Konflikt zwischen China und den USA entzündet, erhält die Entdeckung zusätzlich Brisanz. Während die Militärmaschinerie beider Seiten ins Rollen kommt, setzen die Forscher alles aufs Spiel, um ihre Entdeckung zu entschlüsseln: Die zugrunde liegende Formel könnte einen Weg aus der Energiekrise und der Kriegsgefahr weisen. Die dreiteilige Dokumentationsreihe "2057 - Unser Leben in der Zukunft" entwirft anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse faszinierende Zukunftsszenarien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 2057 - Unser Leben in der Zukunft Regie: Christian Twente