3sat 07:55 bis 08:40 Dokumentation 2057 - Unser Leben in der Zukunft Präsentiert von Frank Schätzing Der Mensch D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Jahr 2057 erlauben immer kleinere Mikrochips und Sensoren nahezu sämtliche Gegenstände unserer Umgebung zu vernetzen. - Die Reihe entwirft faszinierende Zukunftsszenarien. Der zu diesem Zeitpunkt lebende Alain Degas hat eine Jacke, die dank ausgefeilter Elektronik wie eine Krankenschwester über seine wichtigsten Körperfunktionen wacht. Per Funk kann sie Daten an Rettungsdienste übertragen und im Notfall lässt sich Degas orten. Kinder sowie alte und kranke Menschen könnten besonders von dieser Erfindung profitieren. Rasante Fortschritte in der Genforschung und Medizin versetzen Ärzte in die Lage, fast jede Verletzung zu beheben. Es ist sogar möglich, aus körpereigenen Zellen maßgeschneiderte, menschliche Organe auf Bestellung zu produzieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Schätzing Originaltitel: 2057 - Unser Leben in der Zukunft Regie: Meike Hemschemeier