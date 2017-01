Hessen 14:35 bis 16:00 Kinderfilm Das Geheimnis der Murmel-Gang E 2013 Live TV Merken Die beiden Brüder Simi und Sami sind stets für einen guten Streich zu haben. Doch diesmal sind sie zu weit gegangen. Weil sie ihre Schule unter Wasser gesetzt haben, müssen sie den Sommer in der Esperanza verbringen, einer trostlosen Umerziehungsanstalt für Jungs, die in einem alten Schloss untergebracht ist. Schnell wird den beiden klar, dass die nächsten Wochen kein Zuckerschlecken werden, denn Direktor Falconetti führt ein hartes Regiment und fordert Gehorsam und Disziplin. Doch so einfach lassen sich die Brüder nicht unterkriegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Javier Gutiérrez (Falconetti) Raúl Rivas (Zipi) Daniel Cerezo (Zape) Claudia Vega (Matilde) Fran García (Filo) Marcos Ruiz (Micro) Christian Mulas (Heidi) Originaltitel: Zip & Zap And the Marble Gang Regie: Oskar Santos Drehbuch: Jorge Lara, Francisco Roncal Kamera: Josu Inchaustegui Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 6