ARD alpha 02:40 bis 02:55 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Kloster Lorsch und Altenmünster (Deutschland) - Suche nach der verlorenen Abtei - Suche nach der verlorenen Abtei - Kloster Lorsch und Altenmünster (Deutschland) D 16:9 Live TV Merken Bizarre geologische Formationen sind sie, die Felssäulen im griechischen Thessalien. Riesig erheben sie sich unvermittelt aus der Ebene heraus. Diesen unwirtlichen Grund so hoch über der Erde haben sich gläubige Menschen als Lebensbereich gewählt. Hier konzentrieren sie sich ganz auf Gott und geben sich einem asketischen Dasein hin. Schon gegen Ende des byzantinischen Reiches zogen Einsiedler in Höhlen in den Felsen, wo sie ein nicht ungefährliches Leben in absoluter Einsamkeit führten. Oben auf den Felsen stehen Klöster, die unter den schwierigsten Bedingungen gebaut wurden. Bis heute werden sie bewohnt. Die Mönche und Nonnen, die sich hier oben ihrem Gott widmen, bewahren bis zum jetzigen Tage das geistige und kulturelle Erbe von Byzanz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit