John McLaughlin wurde am 4. Januar 1942 in Kirk's Sandall bei Doncaster als Sohn einer Violinistin geboren. Mit sieben Jahren spielte er Geige und Piano, mit elf Jahren griff er letztendlich zur Gitarre. Vom Blues angeregt kam er schnell zum Jazz. Mit 16 Jahren arbeitete er schon als Berufsmusiker und mit 30 Jahren galt er als bester Gitarrist der Welt. Miles Davis nannte ihn den "Killer". Er gehörte zu "Bitches Brew"-Zeiten zur Crème de la Crème der Jazz-Musiker und war der meistgebuchte Gitarrist in dieser Ära. 1969 änderte sich sein Leben schlagartig durch den Einfluss des indischen Guru Sri Chinmoy, der ihn zum Hinduismus bekehrte. John schwor den Drogen, dem Fleisch und dem Tabak ab und widmete sich vollends seinem Instrument. Das Resultat war ein einzigartiges Projekt, das alle bisher da gewesenen Stilkategorien sprengte: das Mahavishnu Orchestra. Auf einer Gitarre mit 2 Hälsen zelebrierte McLaughlin, der sich fortan nur noch Mahavishnu nannte, seine gottgesandten Läufe und Kadenzen. "Gott ist der höchste Musiker. Ich bin nur das Instrument, auf dem er spielt", pflegte er allen Zweiflern zu sagen. Höhepunkt dieser Ära war das stark von John Coltrane beeinflusste Album "Love, Devotion, Surrender", auf dem noch ein weiterer Schüler des Gurus Chinmoy zu hören war: Devadip Carlos Santana. 1976 kehrte John McLaughlin dem Guru den Rücken und legte seinen indischen Namen wieder ab. 1981 kam dann der große kommerzielle Durchbruch, zusammen mit Paco de Lucia und Al di Meola. Über 2 Millionen Mal verkaufte sich "Friday Night in San Francisco" und wurde so zum bedeutendsten Flamenco-Gitarren Meisterwerk. Das erfolgreiche Trio-Konzept wurde auf drei weiteren Alben fortgesetzt, wobei das 83er-Werk "Passion, Grace & Fire" auch knapp 2 Millionen Mal über den Ladentisch ging. Bis heute hat sich John McLaughlin kaum eine Auszeit gegönnt. Er hat mit unzähligen großartigen Künstlern, darunter auch mit seinem Bruder im Geiste, Chambers, zusammengearbeitet, um seine Fähigkeiten zu perfektionieren und seine Vielseitigkeit auszubauen. Die Gruppe "The 4th Dimension" ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern aus unterschiedlichen Kulturen und musikalischen Traditionen. Die Musik der Gruppe integriert auf einzigartige Weise all diese verschiedenen kulturellen Einflüsse und bewahrt sich gleichzeitig die Spontaneität des Jazz.