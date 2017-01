ARD alpha 20:15 bis 21:00 Dokumentation Augustinus - Der Wahrheitssucher D 2009 16:9 Merken Sein Leben verlief so dramatisch wie spannend. Wie bei keinem anderen Heiligen trafen bei dem bedeutenden Kirchenlehrer Augustinus Gegensätze aufeinander. Erst nachdem er alle weltlichen Seiten des Lebens ausgekostet hatte, fand er seinen Weg zu Gott. Augustinus (354 - 430 n.Chr.) lebt - wie viele Menschen heute - in einer Umbruchphase, in der die Fragen nach dem Sinn des Lebens und den Grundlagen des Glaubens völlig neu beantwortet werden. Als erster Autor schreibt er über seine persönliche Suche nach Wahrheit - im Leben und im Glauben. Der jugendliche Augustinus wendet sich vom Christentum ab. Er lebt mit einer Konkubine zusammen und schließt sich einer persischen Sekte an. Gleichzeitig wächst seine Leidenschaft für die Philosophie. Als berühmter Redner macht er Karriere am Hof des römischen Kaisers. Doch trotz seines Erfolges wird seine innere Leere immer größer. Erst mit über 30 findet er zum katholischen Glauben. Er gibt alles auf, um sich völlig zurückzuziehen. Doch schließlich entdeckt er die Bedeutung der Gemeinschaft - die Kirche. Als Bischof verteidigt er vehement den katholischen Glauben gegen andere Strömungen und wird zu einem der bis heute bedeutendsten christlichen Denker. Die wichtigsten Stationen der Biographie Augustins werden in aufwändig produzierten Spielszenen erzählt. Anerkannte Augustinusspezialisten stellen Bezüge zu heute drängenden Fragen her: Inwiefern können die Menschen auf ihrer Sinnsuche noch heute von der Wahrheitssuche Augustins profitiere? Ist die Verbindung von Vernunft und Glauben in einer heute vermeintlich völlig aufgeklärten Welt noch möglich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Augustinus - Der Wahrheitssucher