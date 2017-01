ARD alpha 14:15 bis 14:40 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 99 Ende eines Traums D 2015 16:9 Live TV Merken Die Freunde wollen Silvana aufspüren, um an die letzten Azurium-Phiolen zu gelangen. Branko fiebert seiner Verjüngung durch Silvana entgegen. So hofft er, Gundelinde für sich zu gewinnen und ins Schloss holen zu können. Im Gegenzug soll er ihr Almas Armreif aus der Schattenwelt bringen. Silvana und das Azurium sind unauffindbar, nur Annas Vision von Tobias am Apollimen gibt den Freunden noch Hoffnung. Branko geht als junger Mann in die Schattenwelt und gesteht Gundelinde seine Liebe. Doch fühlt Gundelinde wie er? Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fluch des Falken