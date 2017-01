ARD alpha 11:00 bis 12:15 Musik Absolute Prokofiev Klavierkonzert Nr. 3 (op. 26), Violinkonzert Nr. 1 (op. 19), Violinkonzert Nr. 2 (op. 63) Violinkonzert Nr. 1 D-Dur op. 19 / Violinkonzert Nr. 2 g-Moll op. 63 / Klavierkonzert Nr. 3 C-Dur op. 26 D 2012 16:9 Live TV Merken Das Moskauer Osterfestival ist ein unter Klassikfans weltweit gefeiertes Konzertevent, das traditionell am Ostersonntag beginnt. Das berühmte Sinfonieorchester des St. Petersburger Mariinski-Theaters und sein Stardirigient Waleri Gergijew machten auf ihrer Russland-Tournee 2012 ebenfalls Station in der Hauptstadt und präsentierten den kompletten Zyklus von Prokofjews Sinfonien, Klavier- und Violinkonzerten, ein Komponist, zu dem der Klangkörper und sein Maestro eine besondere Affinität haben. ARD-alpha präsentiert die Konzertreihe und setzt damit - nach Tschaikowski und Schostakowitsch - seine Serie von Werkzyklen bedeutender russischer Komponisten in der Interpretation des Mariinski-Orchesters unter der Leitung seines musikalischen Direktors Waleri Gergijew fort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Leonidas Kavakos (Violine), Denis Matsuev (Klavier) Originaltitel: Festival "Absolute Prokofiev"

