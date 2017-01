ARD alpha 10:00 bis 10:15 Kindersendung Ralphi Kamele D 2005 16:9 Live TV Merken Der Kasperl ist fast am Verzweifeln: Das Kamel Hatschi aus der Puppenkiste ist so traurig, dass es dicke Krokodilstränen weint und herzzerreißend vor sich hin schluchzt. Der Kasperl versucht alles, um es wieder aufzuheitern, aber es klappt leider nicht. Denn Hatschi wünscht sich so sehr, mal wieder ein anderes Kamel zu sehen. Da gibt es nur einen Ausweg: Ralphi soll sich in Bayern umschauen, ob er nicht irgendwo eines dieses Wüstentiere findet. Zuerst sieht Ralphi überall nur Kühe, aber dann trifft er auf Tiere, die irgendwie einem Kamel ähnlich sehen, sie haben nur keine Höcker, woher die wohl kommen? Aber wie ist denn das mit den Höckern, brauchen Kamele überhaupt zwei davon oder reicht nur eins? In Mitten von Eseln und komischen Nagern findet Ralphi endlich, was er gesucht hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ralphi