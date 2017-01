AXN 16:55 bis 17:40 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando China Town CDN 2011 16:9 Merken Team 1 wird gerufen, als in Chinatown ein Ladenbesitzer von einer skrupellosen Bande gekidnappt wird. Seine furchtlose Tochter will alles geben, um ihren Vater aus den Fängen der Ganoven zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Clé Bennett (Raf Rousseau) Olivia Cheng (Ruby Mai) Originaltitel: Flashpoint Regie: Erik Canuel Drehbuch: Alex Levine Kamera: Mathias Herndl Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16