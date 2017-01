AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Zu tief getaucht AUS 2010 16:9 Merken 2 Dads und Charge planen einen gemeinsamen Tauchlehrgang, aber Charge springt in letzter Sekunde ab und schützt eine Erkältung vor. 2 Dads Enttäuschung währt nur kurz, denn ihm wird als Ersatz für Charge die attraktive Schwedin Elke als Tauchpartnerin zugeteilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Jeff Truman Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12