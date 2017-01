13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Criminal Minds Jahrestag USA 2008 Stereo 16:9 Merken Vor zwanzig Jahren arbeitete Rossi (Joe Mantegna) an einem Fall in Indianapolis, bei dem ein Ehepaar ermordet worden war. Der Fall ist noch immer ungelöst und Rossi beschließt ihn neu aufzurollen. Die restlichen Profiler wollen ihm helfen, doch Rossi ist davon wenig angetan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Edward Allen Bernero Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina